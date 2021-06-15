Росреестр: продление нерабочих дней не повлияет на скорость регистрации квартир в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Столичный Росреестр продолжит регистрацию сделок с недвижимостью во время продленных нерабочих дней в Москве с 15 по 19 июня. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Игорь Майданов.

"Несмотря на вынужденный перевод ряда сотрудников управления и филиала Кадастровой палаты на дистанционный режим, предоставление всей линейки государственных услуг ведомства будет обеспечиваться в полном объеме", - сказал он.

Майданов отметил, что все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте ведомства будут работать в штатном режиме. В электронном виде можно направить документы на кадастровый учет и регистрацию прав, заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также подать заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в ЕГРН, сказал он.

Майданов отметил, что в настоящее время в Москве наблюдается рост объема сделок с жильем, в частности, продажи новостроек в Москве за четыре месяца выросли в 1,5 раза. Однако при этом количество электронных сделок в Москве выросло на 76% за четыре месяца 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Для остановки коронавирусной инфекции в столице нерабочие дни продлены с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В парках в этот период запрещены любые активности, кроме прогулок.