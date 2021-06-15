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Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в России может составить 85 млн кв. м в 2021 году

Вице-премьер ранее сообщал, что более 27 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию с января по май, что почти на 24% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ввод жилья в России по итогам 2021 года может составить 85 млн кв. м, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В этом году мы ставим себе очень амбициозную задачу - попробовать сдать 85 млн кв. м. А что такое 85 млн? В 2019 году у нас было 82 млн кв. м сдано, и это был третий по размеру показатель за всю новейшую историю России. В 2020 году мы, несмотря на пандемию, этот показатель превысили", - сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что более 27 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России с января по май 2021 года, что почти на 24% больше, чем годом ранее.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.

Теги
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