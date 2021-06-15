Хуснуллин заявил, что льготная ипотека остается выгодной для покупателей новостроек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки со ставкой 7% вместо прежних 6,5% остается выгодной для покупателей новостроек, однако ажиотажного спроса на нее может не быть. Такое мнение высказал во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Я хочу подчеркнуть, что у нас была льготная ипотека в 6,5%, а инфляция была 4%. Сегодня у нас инфляция 5,5%, а ипотека - 7%. То есть для тех, кто сегодня берет, это все равно выгоднее за счет инфляции", - сказал Хуснуллин.

По его словам, объем выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом может уменьшиться на 20-30%. "То есть суммарная масса на 20-30%, думаю, уменьшится, если не будут влиять какие-то другие факторы", - сказал Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

В начале июня этого года президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.