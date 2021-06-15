Госдума приняла во II чтении законопроект о расширении полномочий Фонда дольщиков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, который расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков в целях более эффективного решения проблем пострадавших граждан.

Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым ("Единая Россия"), вносит поправки в закон об участии в долевом строительстве. Как отмечал ранее Николаев, законопроект дает возможность Фонду дольщиков более оперативно осуществлять свои функции и содействует скорейшему восстановлению прав пострадавших граждан.

В частности, документом предлагается наделить федеральный фонд функциями технического заказчика для контроля за работой региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев. Также в единой информационной системе жилищного строительства планируется создать личные кабинеты регионов, конкурсных управляющих и расширить перечень информации, которую необходимо размещать на платформе.

Кроме того, документ уточняет основания для исключения долгостроев из единого реестра проблемных объектов - это обеспечит достоверный учет домов, в которых есть обманутые дольщики и по которым необходимо принять решения о способе восстановления их прав. Также в случае законодательных ограничений для строительства на земельных участках, перешедших Фонду дольщиков взамен выплаты гражданам возмещения, регионы будут вправе передавать фонду компенсационные земельные участки в аренду или безвозмездное пользование без конкурса.

Поправки ко II чтению

Ко II чтению в законопроекте была уточнена норма о предоставлении Фонду дольщиков права на привлечение средств дольщиков без счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением для исключения злоупотреблений.

Законопроект также впервые обращается к проблемам обманутых участников долевого строительства, которые приобрели нежилые помещения. У регионов появится право решать вопрос о нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, которые приобретались гражданами для ведения предпринимательской деятельности, и передавать такие помещения в случае такой возможности. Таким образом законопроект даст возможность детально рассматривать каждый объект и не допускать к решению этого вопроса аффилированных граждан и компании недобросовестного застройщика, отмечал ранее Николаев.

Еще одна норма касается проблемных объектов, которые невозможно достроить или продать, отмечал гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев. Предполагается, что такой земельной участок не должен быть брошен, он должен быть благоустроен, либо на нем должно быть осуществлено альтернативное строительство.

Вместе с этим законодательная инициатива вводит технологию максимально эффективного восстановления прав обманутых дольщиков в Крыму и Севастополе, которой раньше не было, отмечал ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Законодательство о долевом строительстве

Документ также вносит изменения в целом в регулирование долевого строительства. В частности, одна из поправок позволит дольщикам зарегистрировать право собственности или переход такого права на объект долевого строительства, даже если на земельной участок под этим домом наложен арест.

Законопроект также вносит изменения в работу единой информационной системы жилищного строительства, в которой будут отображаться все многоквартирные дома и все индивидуальное жилищное строительство, которое возводится в России, а не только те дома, где привлекаются средства граждан. Как ранее отмечал Стасишин, это позволит эффективнее планировать меры, направленные на достижение показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья с 2030 года.

Кроме того, авторы законопроекта ко второму чтению исключили из него норму, которая могла лишить дольщиков права не принимать квартиру у застройщика с недостатками. Ранее она вызвала большой резонанс, поэтому было решено сохранить нынешнее положение дел, пояснил ранее Николаев.