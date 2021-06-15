Нацпроект по жилью стал самым упоминаемым в СМИ в мае 2021 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в мае 2021 года. Количество сообщений по "жилищному" нацпроекту, который месяцем ранее также занимал первую строчку рейтинга, в мае составило 50,997 тыс., на втором месте, как и месяцем ранее, - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (26,578 тыс. сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Демография" по итогам мая стал третьим с результатом 17,405 тыс. сообщений в СМИ. Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Экология", "Культура", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 8,191 тыс. до более чем 15 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Образование" (четвертое место в рейтинге по итогам мая) - 15,578 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 5,847 тыс. сообщений, по производительности труда - в 6,6 тыс. сообщений, по экспорту - в 3,532 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 1,422 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 682.

При этом нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым во всех трех видах СМИ: телевизионных СМИ (26,8% от общего числа сообщений о нацпроектах), печатных СМИ (35,5%) и электронных СМИ (29,7%). На втором месте во всех видах СМИ - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": 20,7%, 12,8%, 15,7% в ТВ-СМИ, печатных и электронных СМИ соответственно. На третьем месте во всех трех видах СМИ в мае занял нацпроект "Демография" - 9,5%, 11,4% и 10,2% в ТВ-СМИ, печатных и электронных СМИ соответственно.

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,1%, в печатных СМИ - 0,3%, в интернете - 0,4%.