На Кубани не планируют смягчать борьбу с самостроями после инцидента в Сочи

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют приостанавливать борьбу с самостроями в регионе после инцидента в Сочи, где при исполнении решения суда по незаконным объектам строительства погибли двое судебных приставов, заявил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в ходе пресс-конференции во вторник.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. В 2006 году в регионе были выявлены 7 416 самовольных объектов строительства, затем в крае начала применяться система сноса таких объектов. Наиболее проблемным в части самостроев является Сочи, с 1 июля 2021 года в Сочи планируют ввести ограничение на строительство многоквартирных домов, предположительно, - на время разработки и утверждения генплана города, сроки оцениваются в два года.

"Что касается Сочи, это трагедия, но борьба с самостроями продолжалась и будет продолжаться в Краснодарском крае: самострои не только уродуют облик городов, но и делают невозможным дальнейшее развитие территорий. Градостроительная политика развития населенных пунктов в рамках единых генпланов, проектов планировки - та основная задача, которая будет решаться на всей территории края. Что касается мораториев, не планируется каких-либо мораториев вводить", - сказал Алексеенко, отвечая на вопрос ТАСС.

В пресс-службе вице-губернатора ТАСС уточнили, что всего в реестре самостроев в крае числятся 2 053 объекта, из них 993 приходятся на Сочи, наиболее активно самовольная застройка ведется также в Геленджике, Краснодаре, Анапе, Темрюкском и Крымском районах, а также в Новороссийске. В 2021 году властями муниципалитетов края поданы 286 исковых заявлений в суды о сносе незаконных объектов, по 130 объектам судами отказано в удовлетворении исковых заявлений либо признано право собственности, по 62 самостроям удовлетворены требования об их сносе.