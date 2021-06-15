На Кубани до конца года планируют создать единую систему градостроительной деятельности

КРАСНОДАР, 15 июня./ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены к концу 2021 года создать единую систему градостроительной деятельности для оперативного отслеживания применения градостроительной политики в городах и районах края. Об этом заявил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко в ходе пресс-конференции во вторник.

Для Краснодарского края является проблемой хаотичная застройка, также актуальными остаются вопросы самостроев и долгостроев. При этом регион является одним из лидеров в России по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья.

"Суть этой системы заключается в том, чтобы вся градостроительная информация Краснодарского края находилась в единой базе, таким образом можно будет оперативно получать информацию по каждому населенному пункту, и в то же время корректировать и отслеживать градостроительную политику всех муниципальных образований. Бюджетные инвестиции понадобятся - это программное обеспечение - порядка 40 млн рублей", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что создать такую систему планируется до конца 2021 года.

В 2020 году депутаты Государственной думы приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает региональные нормативы, или капитальный ремонт которых слишком дорог. Под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.