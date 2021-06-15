В Иннополисе дали старт строительству нового жилого микрорайона "Ю-1"

КАЗАНЬ, 15 июня./ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов и директор компании "Иннополис 2024" Николай Никифоров заложили первый камень в основание нового жилого микрорайона "Ю-1" в Иннополисе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"Сегодня Иннополис - это проект не только Татарстана, а проект всей нашей страны. Здесь многое делается и в плане инфраструктуры, и в плане научно-образовательного сектора - это вкупе дает очень хорошую синергию для развития. Хотел бы пожелать Иннополису успехов. Мы в свою очередь окажем всю необходимую поддержку", - цитирует пресс-служба Минниханова.

В новом микрорайоне планируется возвести более 250 тыс. кв. м жилья - это более 3 тыс. квартир среднеэтажной застройки, 55 арендных домов комфорт-класса с земельными участками, а также коливинг на 975 жилых ячеек. Кроме того, в новом жилом комплексе будут построены общеобразовательная школа и школа искусств, а также детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы. "Ю-1" обеспечит жильем более 8,5 тыс. новых жителей Иннополиса. Более 40 тыс. кв. метров будут доступны для работы малого и среднего бизнеса.

"Большая очередь из тех, кто хочет здесь работать и жить. И это высококлассные специалисты. Мы это видим по уровню заработных плат и собираемых налогов", - сказал директор компании "Иннополис 2024", чьи слова приводятся в сообщении.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.