Банк России допускает сокращение объемов выдачи льготной ипотеки

"Если она [программа льготной ипотеки] в таком виде будет модифицирована, как было озвучено, то там может быть сокращение существующих объемов в силу того, что на некоторых рынках, в частности в крупных городах, это будет существенным ограничивающим фактором. Дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, а это тоже может влиять на спрос", - считает Данилов.

При этом глава департамента ЦБ добавил, что общий спрос на ипотеку в текущем году может сохраниться и по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%.

"С другой стороны, может расти и общий спрос. Где-то будет снижаться в рамках льготной программы, где-то может расти спрос в целом. Общая динамика будет такая, что второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа. Возможно, что все-таки темп пойдет на спад. Но в любом случае по году все равно в районе 20% мы увидим. Это такая очень пока приблизительная оценка, не какой-то прогноз, потому что пока нет достаточных вводных данных", - добавил он.

О льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Позже президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% годовых вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.