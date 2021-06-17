Счетная палата сообщила о росте цен на жилье из-за господдержки ипотеки и застройщиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Меры государственной поддержки строительной отрасли РФ в период пандемии коронавируса, среди которых льготные ипотечные программы и субсидирование кредитов застройщикам, помогли сохранить темпы ввода жилья и увеличить спрос. Вместе с этим они привели к росту цен на 12% за год, говорится в отчете Счетной палаты, которая провела оценку результативности выделения средств федерального бюджета на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

"Масштабная господдержка рынка ипотечного кредитования стимулировала рост спроса на жилье, что при недостаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен. По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году", - говорится в отчете.

К примеру, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) действие сразу четырех ипотечных программ (дальневосточной, льготной, семейной и сельской) на первичном рынке привело к росту цен на жилье на 18%, подсчитали в Счетной палате. При этом наращивание объемов строительства жилья в ДФО за 2020 год составило только 8,3%.

Тем не менее, как указывает Счетная палата, меры господдержки предотвратили массовое банкротство застройщиков, сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года (более 82 млн кв. метров) и простимулировали застройщиков к запуску новых проектов. Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года установил рекорд за всю историю рынка ипотеки - выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

В целом на "беспрецедентные", как отмечает Счетная палата, меры поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства в 2019-2020 годах из федерального бюджета, в том числе резервного фонда правительства, выделено 89 млрд рублей, из них использовано 58,4 млрд рублей (65,6%).

Льготные кредиты застройщикам

В частности, на льготное кредитование застройщиков было направлено 12 млрд рублей в виде имущественного взноса в ДОМ.РФ. "При этом средства институту развития были предоставлены без соответствующих расчетов и обоснований, подтверждающих заявленную потребность в господдержке", - считают в Счетной палате. Так, в 2020 году ДОМ.РФ фактически использовал около 5 млрд рублей (42%), а с 1 января 2021 года программа прекратила свое действие.

"Согласно изменениям, внесенным в декабре 2020 года, неиспользованные средства с лимитом 6,3 млрд рублей планируется направить на поддержку низкомаржинальных проектов. Вместе с тем, на конец апреля текущего года поступили только две заявки на участие в программе от застройщиков. Поэтому с учетом наличия рисков неосвоения средств в 2021-2022 годах ДОМ.РФ как оператору программы нужно добиться того, чтобы выделенные средства господдержки оказали максимальный эффект при реализации низкомаржинальных проектов в регионах", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.

За самим же льготным кредитованием в 2020 году обратились только 275 застройщиков, при этом более 84% средств господдержки было предоставлено компаниям в трех регионах: Москва (порядка 70%), Санкт-Петербург (8%) и Московская область (6%). Поэтому, как подчеркивается в отчете, данная госпрограмма оказала ограниченное воздействие на строительную отрасль.

Предложения

В связи с этим Счетная палата предлагает установить контроль за соблюдением застройщиками сроков ввода в эксплуатацию домов, строящихся по программе льготного кредитования. Кроме того, предлагается снизить ставку по ипотеке для семей, родивших третьего и последующих детей, и распространить это условие на уже действующие кредиты по этой программе. Льготную же ипотеку на новостройки, по мнению Счетной палаты, следовало бы переориентировать на нуждающихся или установить однократное участие в программе.

Вместе с этим, анализ на примере Дальнего Востока показал, что стимулирование россиян к покупке жилья только с помощью снижения ставки по ипотечным кредитам не дает ожидаемых результатов. Поэтому Счетная палата предлагает применить на территории Дальневосточного федерального округа и на сельских территориях России альтернативные механизмы стимулирования улучшения жилищных условий граждан, в том числе прямые субсидии (гранты) семьям на покупку, строительство, ремонт жилья (включая индивидуальные жилые дома), предоставление доступного арендного и социального жилья.

Позиция Минстроя и ДОМ.РФ

В Минстрое России считают, что для объективной оценки эффективности мер господдержки необходимо учитывать не только динамику роста цен на жилье, но и результаты стимулирующих региональных программ. Например, благодаря дальневосточной ипотеке по ставке не более 2% в Дальневосточном федеральном округе в 2020 году объем запусков новых проектов увеличился на 79%, подчеркнули в пресс-службе министерства. Таким образом, ДФО стал лидером по этому показателю среди федеральных округов, добавили в ДОМ.РФ.