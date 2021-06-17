Минсельхоз сообщил о достижении плановых показателей сельской ипотеки в 2020 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Плановые показатели льготной сельской ипотеки в России в 2020 году были выполнены. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Плановые показатели программы в 2020 году были полностью выполнены - более 45 тысяч семей получили возможность жить в более комфортных условиях", - отметили в министерстве.

Согласно данным Минсельхоза, льготная сельская ипотека стала одним из самых востребованных населением механизмов госпрограммы комплексного развития сельских территорий. "Она не только способствует решению наиболее насущного для граждан жилищного вопроса, но и помогает в целом менять облик российского села", - считают в министерстве. При этом там отметили, что основная масса заемщиков - это молодые люди, специалисты из разных отраслей экономики, в том числе промышленности, сельского хозяйства, торговли, образования и медицины. "Таким образом, этот инструмент решает важнейшую задачу привлечения и закрепления кадров в деревнях и малых городах, способствует сохранению доли сельского населения", - подчеркнули в Минсельхозе.

Кроме того, по мнению представителей министерства, программа стимулирует развитие качественного жилищного строительства. Установленные законодательством требования к жилью включают нормативы по площади, наличие современных инженерных коммуникаций и другие параметры. Только за прошлый год благодаря сельской ипотеке было приобретено и построено свыше 2 млн кв. м - никогда еще жилой фонд на селе не обновлялся такими темпами, отметили в Минсельхозе.

Там также напомнили, что текущий объем финансирования программы в 2021 году составляет 5,3 млрд рублей. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина планируется дополнительно направить на нее не менее 2 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия еще 14 тысячам семей. "Реализация программы в последующие годы принесет комплексный накопительный эффект и станет настоящим драйвером работы по повышению качества жизни сельского населения", - заключили в Минсельхозе.