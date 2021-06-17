Эксперт: новый мораторий на выдворение мигрантов поможет сдержать рост цен на новостройки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Продление моратория на выдворение мигрантов из России может стать сдерживающим фактором роста цен на новостройки, однако ситуация с дефицитом кадров на стройках требует системных решений. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты стройотрасли.

Период послаблений для иностранцев, введенный из-за пандемии, должен был истечь 15 июня. В среду президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев.

"Очевидно, что продление моратория на выдворение мигрантов призвано исключить один из факторов дальнейшего роста себестоимости жилищного строительства, это сдержит рост цен. Однако системного решения проблемы восполнения дефицита иностранной рабочей силы пока не найдено", - сказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Продление моратория - вынужденная, но необходимая мера, позволяющая сохранить статус мигранта, прокомментировал ТАСС в свою очередь омбудсмен по вопросам строительства, руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский. "С подачи правительства президент отреагировал на проблему. В любом случае это лучше, [чем] если бы мигранты покинули страну без перспективы возвращения", - сказал он.

Продление до конца сентября моратория будет способствовать сохранению уже имеющихся трудовых ресурсов в стройотрасли, но вряд ли существенным образом простимулирует приток новых мигрантов, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "Для того чтобы люди поехали зарабатывать в Россию, необходимо прежде всего менять экономическую ситуацию в отрасли. Для мигрантов крайне важно иметь возможность на заработанные деньги содержать свою семью, а на это влияет не только уровень зарплаты в России, но и курс рубля, динамика цен и многое другое", - считает он.

В решении проблемы дефицита строителей необходима реализация комплекса долгосрочных мер, направленных на предотвращение подобной ситуации в будущем, сказали ТАСС опрошенные эксперты. В частности, по словам Алексеенко, одной из таких мер могло бы стать создание системы специального образования и центров переквалификаций. "Нам необходим стабильный рынок труда, который будет мало зависим от потрясений различного характера - будь то очередная пандемия или макроэкономические изменения. Нужно воспитывать свои компетентные рабочие кадры и платить им достойную зарплату", - сказал собеседник информагентства. Если осенью ситуация с пандемией не стабилизируется, к октябрю вновь встанет вопрос о продлении моратория, считает Склянчук. По его словам, застройщикам уже сейчас нужно исходить из того, что они будут делать, как точечно восполнять дефицит гастарбайтеров.

О дефиците строителей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза. Он также отмечал, что рост цен на жилье в России обусловлен совокупностью факторов, среди которых отток мигрантов из страны.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России.

Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении". Позже замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний, и правительство в ближайшее время его доработает.