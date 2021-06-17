Средняя сумма ипотечного кредита в мае выросла на 25%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Средняя сумма ипотечного кредита в мае 2021 года увеличилась на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигла почти 2,9 млн рублей. По сравнению с апрелем 2021 года рост составил 1%, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Рост среднего размера ипотечного кредита обусловлен прежде всего увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости на 22% в годовом выражении и на 35% в случае с первичным жильем. Поскольку доходы населения не растут такими темпами, то для снижения долговой нагрузки заемщикам приходится увеличивать срок кредита", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Артура Александровича.

Самый большой размер среднего кредита в мае зафиксирован в Москве - 5,9 млн рублей, за год он вырос на 24%. Второй результат по величине кредита показала Московская область (4,3 млн рублей, рост на 22%), третье - Санкт-Петербург (4,2 млн рублей, рост на 28%).

Также увеличился средний срок, на который россияне берут ипотечный кредит. Год назад он составлял 194 месяца (16 лет), а по итогам мая 2021 года он превысил 220 месяцев (18 лет).