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В Нижегородской области более 50 домов внесли в реестр долгостроев

В 2021 году в регионе возобновили строительство еще восьми проблемных домов

ТАСС, 17 июня. Более 50 объектов внесены в реестр проблемных в Нижегородской области. Свои деньги в строительство данных домов внесли более трех тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.

"В Единый реестр проблемных объектов включены сведения о 51 многоквартирном доме в Нижегородской области. Свои деньги в строительство этих домов вложили 3013 дольщиков", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом, в 2020 году достроили и ввели в эксплуатацию шесть проблемных домов. В результате с учетом проведенных компенсационных выплат восстановили права 556 человек.

По данным правительства области, в 2021 году возобновили строительство еще восьми проблемных домов.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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