В России предсказали появление еще до 15 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 10-15 тыс. обманутых дольщиков может появиться в России в будущем, сообщил в четверг журналистам гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

"Мы заложили ориентировочный рост обманутых дольщиков, он будет постепенно уменьшаться. Вероятно, 10-15 тыс. появится - такой масштаб", - сказал Тимофеев. Причем он добавил, что основная часть появится до конца 2021 года.

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что за первый квартал 2021 года появилось порядка 7 тыс. пострадавших граждан. С одной стороны, на это повлиял длительный мораторий на включение домов в реестр проблемных объектов, который ввели в апреле 2020 года для поддержки девелоперов во время пандемии коронавируса, с другой - мораторий на проверки застройщиков.

Сейчас, по оценкам фонда, в России насчитывается 159 тыс. обманутых дольщиков. В интервью ТАСС Тимофеев отмечал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, добавлял он.