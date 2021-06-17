Стоимость завершения долгостроев в России выросла на 15-50%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Стоимость достройки проблемных объектов с участием средств дольщиков увеличилась в России от 15% до 50% из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

"По некоторым объектам, цена даже не на 15, не на 30, а на 50% увеличилась. Многие застройщики начинают сознательно стройку останавливать, потому что они по сегодняшним ценам работу сдать не могут. Хотят зайти в повторную экспертизу, чтобы доказать увеличение стоимости материалов, а это, конечно, задержка по времени", - сказал Тимофеев.

Он уточнил, что такая ситуация сложилась со всеми объектами, строительные работы на которых возобновились в 2020 году или раньше. При этом глава Фонда дольщиков выразил надежду, что это не сдвинет запланированные сроки завершения долгостроев.

Кроме того, удорожание жилья в России повлияло на сумму, необходимую для компенсационных выплат дольщикам, так как она рассчитывается исходя из текущих рыночных цен, добавил Тимофеев.

Сейчас, по оценкам фонда, в России насчитывается 159 тыс. обманутых дольщиков. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев отмечал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей.