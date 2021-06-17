Минстрой: рост цен у застройщиков может стать основанием для отказа в господдержке

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дальнейший рост цен на новостройки может сказаться на госполитике по поддержке представителей жилищной сферы. Такое мнение высказал на VI ежегодном форуме РБК "Недвижимость в России" заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"В случае каких-то ситуаций, связанных с пандемией или еще с чем-то, что может привести к ухудшению ситуации на рынке жилстроительства, нам будет очень сложно просить дополнительных мер поддержки. Нам будут говорить, посмотрите на цену квадратного метра. Мы играем сегодня вдолгую, и просим вас тоже смотреть вдолгую, а не в моменте", - сказал он.

Стасишин напомнил, что после реформы долевого строительства и перехода отрасли на продажи через эскроу-счета в 2019 году, законодательство в отрасли не менялось. В свою очередь, государство, запуская меры поддержки для застройщиков, не диктует им размер стоимости квадратного метра.

Ранее Счетная палата сообщила о росте цен на жилье из-за господдержки ипотеки и застройщиков. При этом в ведомстве отметили, что эти меры предотвратили массовое банкротство застройщиков, сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года и простимулировали застройщиков к запуску новых проектов. В целом на меры поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства в 2019-2020 годах из федерального бюджета, в том числе резервного фонда правительства, выделено 89 млрд рублей, из них использовано 58,4 млрд рублей (65,6%).