Фонд дольщиков планирует в 2021 году продать квартиры на 5 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков планирует до конца года продать свободные квартиры в достраиваемых проблемных объектах на сумму около 5 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам гендиректор фонда Константин Тимофеев.

"В этом году мы запланировали продать квартиры на сумму около 5 млрд рублей. Эти деньги должны пойти на защиту прав граждан", - сказал Тимофеев.

Ранее Госдума приняла закон, который расширяет полномочия Фонда дольщиков. В частности, закон предоставляет фонду право завершать долгострои с привлечением денег дольщиков без счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением, чтобы избежать злоупотребления и возможности нецелевого использования этих средств.

Благодаря такому решению привлеченные деньги можно будет сразу направлять на решение проблем обманутых граждан, отметил Тимофеев.