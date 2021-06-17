В Фонде дольщиков назвали наиболее сложной ситуацию с долгостроями в Ленинградской области

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Наибольшее количество проблем, связанных с восстановлением прав на жилье обманутых дольщиков, наблюдается в Ленинградской области, сообщил в четверг журналистам гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"По Ленинградской области проблем больше всего. В первую очередь из-за недостатка регионального софинансирования, а также из-за срывов выполнения дорожных карт", - сказал Тимофеев.

Он отметил, что в целом самое большое количество проблемных объектов наблюдается в регионах с наибольшим объемом жилищного строительства - среди них Московская, Ленинградская области, Краснодарский и Красноярский края.

Что касается Подмосковья, то решение проблем обманутых дольщиков в этом регионе полностью обеспечено финансированием, отметил Тимофеев. "Мы разобрали все объекты с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, проработали софинансирование, по Московской области у нас сейчас вопросов нет, активно двигаемся", - пояснил он.

В Краснодарском и Красноярском краях, по словам главы Фонда дольщиков, "губернаторы подтянулись и процесс уже налажен". Кроме того, есть просрочки по дорожным картам в Новосибирской области, там были проведены личные встречи с руководством, ситуация тоже начала выправляться, добавил Тимофеев. По его словам, в целом на восстановление прав всех обманутых дольщиков в России необходимо дополнительно 60 млрд рублей из федерального бюджета, а также около 18 млрд рублей из региональных бюджетов.

Сейчас, по оценкам фонда, в России насчитывается 159 тыс. обманутых дольщиков. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев отмечал, что их права будут восстановлены до конца 2023 года.