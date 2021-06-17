Объем рынка сайтов с объявлениями по недвижимости в 2020 году вырос до 8,9 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объем рынка сайтов с объявлениями о продаже и аренде квартир в России вырос на 3,3% за 2020 год по сравнению с предыдущим годом и достиг 8,9 млрд рублей. Этому способствовали в том числе меры государственной поддержки строительной отрасли в РФ, принятые в 2020 году из-за пандемии коронавируса, говорится в аналитике "РБК Исследования рынков", посвященной рынку сайтов с объявлениями в сфере жилья.

"Принятые государством меры поддержки способствовали в том числе некоторому росту российского рынка онлайн-классифайдов [сайты с объявлениями] недвижимости, которые сегодня являются главным источником информации при поиске квартир потенциальными покупателями. В 2020 году объем рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир, по оценкам "РБК Исследования рынков", составил 8,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 3,3%", - говорится в материалах.

При подсчете объема российского рынка сайтов с объявлениями в сфере жилой недвижимости аналитики учитывали финансовую и бухгалтерскую отчетность отобранных 93 сайтов, а также общее количество размещенных на них объявлений.

Небольшой темп прироста в годовом выражении объясняется тем, что доходы таких сайтов формируются за счет платных услуг при размещении рекламных объявлений, а не от сделок купли-продажи. В то же время существенный рост показывают крупные игроки среди сайтов с объявлениями на фоне благоприятных условий на рынке недвижимости. В частности, по оценке "РБК Исследования рынка", лидерами рынка сайтов с объявлениями в сфере жилой недвижимости являются Avito с принадлежащим ему порталом Domofond.ru (суммарная доля в 2020 году - 33,4%), а также специализированный портал ЦИАН (доля - 20,6%).

Аналитики отмечают, что на сегмент первичного рынка недвижимости в структуре таких сайтов и порталов приходится 17,8%, или 1,6 млрд рублей, вторичной недвижимости - 71,4%, или 6,3 млрд рублей и аренды - 10,8%, или 950 млн рублей по итогам 2020 года.

По оценке "РБК Исследования рынков", по итогам 2021 года рынок сайтов и порталов с объявлениями в сфере недвижимости вырастет на 8%. При этом значительную роль сыграет резкое развитие интернет-торговли, а также внедрение на таких платформах возможности проверить квартиру или заказать услугу по сопровождению сделки. "Так как данный канал служит, в первую очередь, не для совершения непосредственной сделки, а для рассмотрения вариантов и поиска покупателя/арендатора, возможные негативные последствия на рынке недвижимости либо не скажутся на показателях онлайн-классифайдов вовсе, либо окажут положительное влияние", - считают аналитики.