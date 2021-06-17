Хуснуллин: принятые законы позволяют сократить на треть сроки строительства в России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Принятые в России законодательные и нормативные изменения позволяют сократить инвестиционно-строительный цикл на треть, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы ставили перед собой задачу снизить инвестиционно-строительный цикл на 30%. И сегодня, если все постановления и законы, которые мы приняли, выполнять, скорость строительства - от идеи до регистрации - уже сократится на эти самые 30%", - приводятся на сайте российского кабмина слова Хуснуллина на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Он добавил, что теперь в Градостроительном кодексе предусмотрено 32 мероприятия для строительства. Для сравнения, ранее такой порядок предполагал проведение более 90 процедур согласования, а с дополнительными требованиями других ведомств их количество могло достигать 136.

Вице-премьер напомнил, что 16 июня Госдума приняла закон, который снижает административные барьеры. В целом вся проделанная законотворческая работа VII созыва Госдумы, направленная на дерегулирование строительной отрасли и повышение гибкости градостроительной документации, даст положительный результат уже в этом году, уверен Хуснуллин.