Росреестр: большую часть данных о собственниках жилья внесут в ЕГРН за три-четыре года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Основную часть сведений о владельцах объектов недвижимости планируется внести в Единый государственный реестр недвижимости в течение трех-четырех лет. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе открытого диалога с Росреестром на платформе "Опоры России".

"Эту задачу мы будем прорабатывать совместно с органами местного самоуправления и органами государственной власти. Я думаю, что за три-четыре года будет осязаемый результат", - сказал Бутовецкий.

Изменения в закон, позволяющие муниципалитетам выявлять правообладателей объектов недвижимости, вступает в силу 29 июня 2021 года. "К сожалению, до сих пор государство не располагает информацией о свободных земельных ресурсах, то есть сколько объектов реально находится во владении граждан, а сколько в распоряжении государства", - пояснил Бутовецкий.

По его мнению, со временем после вступления в силу закона, позволяющего муниципалитетам выявлять владельцев недвижимости, процесс внесения сведений о них в ЕГРН может быть автоматизирован. "Когда губернаторы и главы органов местного самоуправления увидят эффект, будут пытаться автоматизировать процесс, наладить межведомственное взаимодействие с Пенсионным фондом, МВД и т. д.", - считает замглавы Росреестра.

В настоящее время в целом по России в государственном реестре отсутствуют сведения о правообладателях 19,7 млн земельных участков (33,8% от общего числа), а также о правообладателях более 26 млн иных объектов недвижимости (в том числе 1,7 млн помещений в многоквартирных домах).