В Москве за 15 лет пресекли более 75 тыс. нарушений в имущественно-земельной сфере

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 75 тыс. нарушений в имущественно-земельной сфере было пресечено в Москве благодаря работе Госинспекции по недвижимости за 15 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Госинспекция по недвижимости оперативно пресекает нарушения в имущественно-земельной сфере, используя самые современные методы, а также ведет активную профилактическую работу, что позволяет не допустить правонарушения в будущем. За 15 лет работы специалисты ведомства выявили более 75 тыс. нарушений, было демонтировано почти 27 тыс. объектов самовольного строительства, борьбе с которыми в столице уделяется особое внимание. При этом около половины незаконных объектов ликвидируется добровольно", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Госинспекция по недвижимости провела более 842 тыс. мероприятий по контролю за использованием земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также 63 тыс. мероприятий по обследованию фактического использования объектов недвижимости. Из более 75 тыс. выявленных нарушений 53 тыс. приходится на нарушения в сфере землепользования, 22 тыс. - в области использования объектов столичного нежилого фонда.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений работы Госинспекции по недвижимости является выявление и пресечение самостроя во всех округах города. Около четверти всех выявляемых ведомством нарушений приходится именно на нарушения требований и ограничений по использованию земельных участков, связанных со строительством, реконструкцией на нем зданий и сооружений. Всего Госинспекцией было выявлено около 32 тыс. объектов незаконного строительства, а общая площадь демонтированного самостроя составила свыше 4,3 млн кв. м. При этом освобожденные от самостроя территории благоустраиваются, для жителей создаются зеленые зоны отдыха, скверы, детские игровые и спортивные площадки.

"Мы стремимся сделать наш город комфортным и привлекательным. Сегодня система контроля вышла на новый уровень: модернизированы инструменты и методы контроля. Помимо применения квадрокоптеров, системы видеонаблюдения, внедрены автоматизированные алгоритмы выявления признаков правонарушений. Уже свыше 50% нарушений выявляется автоматизированно. Современные технологии контроля позволяют экономить время, необходимое для проведения инспекционных мероприятий и способствуют повышению эффективности работы инспекторского состава", - уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В этом году Госинспекция планирует перейти на новую высокотехнологичную систему контроля объектов, а также намерена завершить инвентаризацию территории Москвы и сделать еще больший акцент на профилактике правонарушений.