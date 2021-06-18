ВТБ присоединился к программе сельской ипотеки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВТБ с 18 июня начал прием заявок в рамках госпрограммы сельской ипотеки по ставке 2,7% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку?

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку? Подсчитали, что выгоднее

"С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7% годовых. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тыс. жителей в 15 регионах России", - отмечается в сообщении.

Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России. Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования, уточнили в ВТБ.

Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.

Помимо ВТБ в госпрограмме участвуют Сбербанк, Россельхозбанк, банк "Центр-инвест", "Дальневосточный банк", РНКБ, Альфа-банк и другие.