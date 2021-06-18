ВТБ присоединился к программе сельской ипотеки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВТБ с 18 июня начал прием заявок в рамках госпрограммы сельской ипотеки по ставке 2,7% годовых, говорится в пресс-релизе банка.
"С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7% годовых. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тыс. жителей в 15 регионах России", - отмечается в сообщении.
Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России. Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования, уточнили в ВТБ.
Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.
Помимо ВТБ в госпрограмме участвуют Сбербанк, Россельхозбанк, банк "Центр-инвест", "Дальневосточный банк", РНКБ, Альфа-банк и другие.