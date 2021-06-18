В Хабаровском крае осенью начнут строить новые дома на замену аварийных

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Строительство 24 многоквартирных домов на замену аварийных в Хабаровском крае начнется осенью, сообщила ТАСС начальник отдела реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда министерства ЖКХ края Ольга Мешкорудник.

Накануне президент Владимир Путин побеседовал в режиме видео-конференц-связи с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым. Он попросил главу региона обратить внимание на расселение аварийного жилищного фонда. Президент отметил, что показатели по такому жилью ниже среднероссийского уровня, но ветхие дома еще есть, и нужно не забывать про тех людей, которые живут в ненадлежащих условиях.

"Возведение домов начнется осенью. Будет введено 878 квартир, куда смогут переехать люди из аварийных жилых домов", - сказала Мешкорудник.

Строительство 24 домов развернется в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и поселениях региона. Возводиться будут восьмиэтажные и четырехэтажные дома. По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы в Хабаровском крае расселено свыше 12,2 тыс. кв. м - в новые квартиры переехали 811 человек из 3 837, проживающих в таком фонде, уточнила собеседница агентства. Работа ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В новые дома переселятся около 1,5 тыс. человек, для остальных купят жилье или выплатят собственникам выкупную стоимость за аварийную квартиру, сказала Мешкорудник. Ранее между Хабаровским краем и Фондом содействия реформированию ЖКХ было подписано дополнительное соглашение о досрочной реализации программы по расселению жилья до конца 2022 года. Это позволит перейти к расселению жилого фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года. В июне Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку властей Хабаровского края на дополнительные средства на расселение аварийного жилья в размере 2,23 млрд рублей. Средства пойдут на строительство жилья и на приобретение квартир на вторичном рынке.