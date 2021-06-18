В Ленобласти в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию шесть долгостроев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской планируют до конца этого года ввести в эксплуатацию шесть долгостроев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"До конца 2021 года планируется ввести три жилых комплекса (ЖК) на шесть домов, переданные Фонду защиты прав граждан - участников строительства Ленинградской области", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что дома находятся в высокой степени готовности. В частности, речь идет о ЖК "Поляны 3 корпус" (пос. Поляны), "Город детства - 6" (г. Коммунар), ЖК "Щегловская усадьба" (пос. Щеглово). В пресс-службе также отметили, что в 2019-2021 годах состоялись заседания Наблюдательного совета "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", на которых были рассмотрены вопросы по определению мероприятий по восстановлению прав дольщиков. По итогам заседаний Наблюдательного совета были приняты решения по 81 многоквартирному дому, о финансировании мероприятий по завершению строительства (57 многоквартирных домов на 9 467 квартир), о выплате возмещения гражданам (24 дома на 5 316 квартир).

Накануне гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщил, что наибольшее количество проблем, связанных с восстановлением прав на жилье обманутых дольщиков, наблюдается в Ленинградской области.

"Регион выполняет обещания по своим гарантийным письмам, направленным этой зимой - финансирование всех комплексов, по которым принято решение Набсовета или правления Фонда подтверждено, будет бесперебойным. В Фонд в конце мая направлено уведомление, что помимо уже заложенных в бюджете 3,6 млрд рублей, область направит 3,9 млрд рублей дополнительно - идет работа над поправками бюджета. Проблема в том, что Фонд требует все деньги сразу, за 2025 год включительно, но эти налоги пока не собрали", - сказал представитель пресс-службы правительства области.

По его словам, в том же письме администрация просит вывести из работы Фонда несколько объектов, где нет дольщиков/пайщиков или которые достраиваются привлеченными регионом инвесторами. Среди них два дома ЖК "Чудеса света" в Колтушах, 4 дома ЖК "Альпийская деревня" в Мистолово, ЖК "Жар-Птица" во Щеглово и дом 6.2 ЖК "Радужный" во Всеволожске.