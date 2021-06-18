Эксперты: включение меблировки жилья в ипотеку позволяет сэкономить до 30% ее стоимости

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Покупатель жилья в новостройке может сэкономить до трети стоимости кухонной мебели при включении гарнитура в стоимость квартиры, следует из анализа девелоперской группы компаний "Самолет".

"Программа (приобретения кухонной мебели вместе с квартирой - прим. ТАСС) позволяет сэкономить время на меблировку (до 3 месяцев) и деньги - порядка 30% от ее рыночной стоимости", - отмечают в "Самолете".

В компании также говорят о росте интереса покупателей новостроек к покупке жилья с мебелью для кухни. В частности, в мае 2021 года, спустя месяц после старта проекта группы "Самолет" по меблировке кухни, доля таких квартир составила 24%. К июню около 41% клиентов заинтересовались приобретением квартир с кухонной мебелью, отмечается в сообщении девелопера. Сегодня компания предлагает меблировку кухни в 60% проектов, до конца года предложения распространят на все жилые комплексы группы.

Рост востребованности квартир с кухонным гарнитуром в компании связывают с возможностью включить меблировку в ипотеку и экономией времени на переезд. Также в "Самолете" говорят о продолжающемся росте цен на стройматериалы и технику, в то же время при одновременном приобретении мебели и квартиры покупатель фиксирует цену на нее.

Меблировка кухни от застройщика включает шкафы для хранения, раковину со смесителем, а также всю бытовую технику, например, посудомоечную машину, холодильник, плиту и вытяжку. Кроме того, на фоне возросшего интереса покупателей квартир к меблировке кухни в июле компания планирует добавить возможность покупки систем хранения для коридора и спальных комнат.

Группа компаний "Самолет" основана в 2012 году. За это время сдала в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м недвижимости. Компания является четвертым по величине девелопером в России по объему текущего строительства - по данным единого ресурса застройщиков, "Самолет" возводит более 2 млн кв. м жилья. Акции группы "Самолет" с октября 2020 года начали торговаться на Московской бирже.