Ульяновская область получит порядка 800 млн руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Более 1 200 человек, расселение которых из аварийного жилья планировали в 2025 году в Ульяновской области, получат новые квартиры в конце 2023 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу врио губернатора региона Алексей Русских после совещания по вопросам ускоренной ликвидации аварийного жилищного фонда с участием председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

"Нам выделены средства на ускоренное расселение - порядка 800 млн рублей. Жители аварийных домов, которые планировались к расселению до конца 2025 года, получат новое жилье к концу 2023 года. Это более 1 200 человек в шести муниципальных районах области, а также в Димитровграде и Ульяновске", - сказал он.

Русских добавил, что по региональной программе переселения из аварийного жилья, признанным таковым после 1 января 2017 года, до конца 2021 года расселят 44 жилых помещения. "Новое жилье получат 122 человека", - уточнил он.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, на сегодняшний день в Ульяновской области нуждаются в переселении из аварийного жилья более пяти тыс. человек. "Для того, чтобы выполнить ту программу [переселения из жилья, признанного аварийным] до января 2017 года, нужно переселить больше двух тыс. человек. <…> После января 2017 года в Ульяновской области надо переселить еще три тыс. с лишним человек", - сказал он журналистам.

Степашин добавил, что уверен в досрочном выполнении в Ульяновской области программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. "Я уверен, что Ульяновская область ее выполнит, деньги мы дадим. Я, кстати, уже сейчас привез платежки почти на 40 млн рублей, передал Алексею Юрьевичу [Русских]", - уточнил он.

По словам Степашина, те регионы, которые досрочно выполнят программу, получат финансирование фонда на переселение из жилья, признанного аварийным после января 2017 года. "Мы сегодня уже два субъекта таким образом финансируем - это Карачаево-Черкесия и Сахалин. Третьим будет Чеченская Республика - они в этом году закрывают программу", - пояснил он.