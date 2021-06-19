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XX съезд "Единой России"

Путин заявил, что в России возможен рекордный объем ввода жилья в 2021 году

В России возможен рекордный объем ввода жилья в этом году - Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья
Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья
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