Около 540 км новых линий электропередачи построят в Новосибирской области в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Сетевые организации Новосибирской области построят в 2021 году около 540 км новых линий электропередачи, которые позволят сократить потери электроэнергии и обеспечат ею один из ключевых объектов молодежного чемпионата мира по хоккею - ледовую арену. Планируемый объем инвестиций 3,5 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"540 км новых линий электропередачи появятся в Новосибирской области по инвестиционным программам. В 2021 году планируются к утверждению девять проектов инвестиционных программ по восьми сетевым организациям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общий объем финансирования представленных на утверждение программ составит 3,5 млрд рублей. Как рассказал министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов, планируется строительство новых кабельных и воздушных линий электропередачи, установка автоматизированных систем учета электроэнергии, выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции существующих кабельных и воздушных линий.

Инвестпрограммы повысят качество и надежность электроснабжения потребителей Новосибирска и Новосибирской области, а также сократят потери электроэнергии в сетях. Одним из крупных проектов станет реконструкция и модернизация подстанции "Горская" для строительства многофункциональной ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

В пресс-службе уточнили, что власти рассматривают инвестпрограммы "Региональных электрических сетей", филиала "Сибирский" компании "Оборонэнерго", Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала "РЖД", "НРСК-Сибирь", "Новосибирской городской сетевой компании", предприятий "Энергетик" и "УЭВ", а также филиала "Сибирский" компании "ОЭК".