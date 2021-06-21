Продажа элитного жилья в Москве с начала года выросла вдвое

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 85 млрд рублей потратили в Москве с начала года на приобретение элитного жилья, что на 105% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 44% больше, чем два года назад, сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба международного агентства недвижимости Savills.

"За последние пять месяцев в Москве было приобретено элитной недвижимости на сумму более 85 млрд рублей, тем самым была преодолена отметка в более чем $1 млрд", - говорится в сообщении.

Причем, такая динамика не связана с волатильностью рубля, так как прирост заметен и в долларовом выражении, отметил директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань. Так, на май 2021 года при исчислении в долларах США продажи элитного жилья выросли на 97% по сравнению с показателем января - мая 2020 года и на 28% к аналогичному периоду 2019 года.

Основная часть продаж проходится на новостройки - 60%, или 50,9 млрд руб. Причем по итогам мая только на первичном рынке было заключено более 390 сделок, тогда как в прошлом году весь объем элитного спроса за аналогичный период составлял 329 сделок.

Что касается цен, то за год они показали рост на 8% в новостройках и на 10% на вторичном рынке. Средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке в январе - мае составила 881 тыс. рублей за квадратный метр, а готовой квартиры - 764 тыс. рублей за "квадрат". В целом средняя стоимость проданной элитной квартиры на первичном и вторичном рынках составила 129,6 млн рублей и 150 млн рублей соответственно.

Ситуация, при которой активность спроса заметно выше темпов роста стоимости квадратного метра, будет продолжать подталкивать цены вверх, считает управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. "Рынок элитного жилья живет ожиданиями дальнейшего роста цен - отсюда ажиотажная активность покупателей и беспрецедентное число сделок", - добавил он.