"Сбер" начал применять эскроу-счета в сделках по строительству индивидуальных домов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Сбер" начал применять механизм счетов эскроу в проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пилотная сделка заключена в Ростовской области, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Сбер" и строительная компания "ИНПК Инвестмент" заключили пилотную сделку по кредитованию строительства коттеджного поселка в Ростовской области с использованием счетов эскроу. Отличительная особенность сделки - использование для индивидуального жилищного строительства схемы финансирования, которая ранее применялась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов", - говорится в сообщении.

Кредит на сумму 89 млн рублей и сроком на два года выдан на строительство 51 коттеджа общей площадью 6,7 тыс. кв. метров в поселке Койсуг в 18 км от Ростова-на-Дону. Старт продаж запланирован на июль 2021 года. При этом продажи коттеджей планируется вести не по договорам долевого участия, а по договорам купли-продажи будущей вещи, тем не менее, все преимущества механизма эскроу будут применены.

После межевания участков под застройку будет проведена аккредитация застройщика, что позволит предоставлять ипотеку от Сбербанка на стадии строительства. Отмечается, что базовые ставки и условия по ипотеке будут аналогичны условиям для покупателей нового жилья в многоквартирных домах. Кроме того, возможны скидки: например, при дополнительном применении льготной ипотечной программы на ИЖС от ДОМ.РФ максимальная скидка составит до 3,7 процентного пункта.

Счета эскроу раскрываются после перехода прав собственности на построенный объект, тем самым обеспечивая безопасность сделки для покупателя. Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщал, что законопроект о распространении механизма эскроу-счетов и ипотеки на индивидуальное жилищное строительство могут принять до конца года. Без развития индивидуального жилищного строительства невозможно будет выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, отмечал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.