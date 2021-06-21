Девелопер ЛСР выведет из обращения глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Девелоперская группа ЛСР объявила о проведении делистинга своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании.

"ПАО "Группа ЛСР", один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявляет, что совет директоров ЛСР 20 июня 2021 года рассмотрел вопросы, связанные со стратегией компании на рынках акционерного капитала, и пришел к выводу, что сохранение листинга ее глобальных депозитарных расписок <…>, представляющих обыкновенные акции компании, на Лондонской фондовой бирже не отвечает стратегическим приоритетам ЛСР", - отмечается в сообщении.

В компании добавляют, что подали заявление в Управление по финансовому надзору Великобритании и на Лондонскую фондовую биржу об отмене торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) со 2 августа 2021 года. Отмечается, что делистинг ГДР приведет к консолидации акций в свободном обращении и ликвидности на Московской бирже, а также будет способствовать росту объема торгов акций и усилению позиций ЛСР на публичном рынке акционерного капитала.

"В последние годы преимущества листинга на Московской бирже стали более очевидны. Объем торгов обыкновенными акциями ЛСР на Московской бирже существенно превышает объем торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже", - комментирует девелопер. В компании ссылаются на данные Bloomberg, согласно которым к 1 июня 2021 года среднедневной объем торгов акциями компании составил около $1,8 млн, а ГДР - $0,3 млн.

Кроме того, совет директоров ЛСР одобрил предложение продать принадлежащие им глобальные депозитарные расписки через выкуп, который будет проводиться за денежные средства дочерней компании АО "Стройкорпорация". Владельцы ценных бумаг смогут подавать заявки на продажу ГДР по цене $2,11 за одну бумагу. Это предполагает премию в 3,4% к цене закрытия торгов на Лондонской бирже 18 июня 2021 года и в 2,6% к средневзвешенной цене на Лондонской бирже за месяц, говорят в компании. Максимальное количество глобальных депозитарных расписок, которое может быть предъявлено к выкупу в рамках тендерного предложения, соответствует 15,08% уставного капитала компании.

Также после делистинга владельцы глобальных депозитарных расписок, которые не примут участие в таком тендерном предложении, смогут конвертировать ГДР в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской бирже, остаться владельцами ГДР без листинга на Лондонской бирже и сохранить за собой право голоса и право на получение дивидендов по акциям или продать ценные бумаги на внебиржевом рынке. В то же время с закрытия торгов 18 июня и до дальнейшего уведомления депозитарий в лице Deutsche Bank Trust Company Americas прекратил выпуск новых глобальных депозитарных расписок взамен на акции. Добавляется, что компания планирует сохранить программу ГДР после делистинга, а также существующий листинг акций компании на Московской бирже с кодом LSRG.

О группе ЛСР

Группа ЛСР - диверсифицированная строительная компания. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и на Урале. Девелопер занимает второе место по объему жилищного строительства в России, на 1 июня 2021 года объем возводимого компанией жилья превышает 2,8 млн кв. м, по данным Единого ресурса застройщиков.

Группа ЛСР является публичной компанией, ее обыкновенные акции обращаются на фондовом рынке Московской биржи.