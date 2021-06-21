В Волгоградской области более 300 молодых семей улучшат жилищные условия в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Более 300 молодых семей в Волгоградской области смогут решить жилищный вопрос в этом году участию в госпрограмме по обеспечению доступным и комфортным жильем в регионе, это на 54% больше, чем год назад, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе обладминистрации.

"308 молодых семей, участвующих в госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области", с начала года уже получили свидетельства на социальную выплату для решения квартирного вопроса. Всего же в 2021 году на финансирование госпрограммы предусмотрены 197,2 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 321 молодой семье. В минувшем году господдержку на решение квартирного вопроса получили в регионе 209 молодых семей, на эти цели направили 149,3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По информации облстроя,122 семьи с начала года уже освоили полученные средства, общая сумма выделенных им субсидий составила 75,4 млн рублей.

Средства господдержки семьи направляют на приобретение недвижимости на первичном или вторичном рынках. Участниками госпрограммы могут стать супруги не старше 35 лет, признанные нуждающимися в жилье и имеющие доход для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, уточнили в пресс-службе.

Наряду с федеральными выплатами в Волгоградской области с 1 января 2019 года действует пакет региональных мер поддержки семей в решении жилищного вопроса. В регионе пользуются популярностью стимулирующие механизмы для семей, покупающих квартиры в ипотеку на этапе строительства. Участники программы "Обеспечение жильем молодых семей" могут дополнительно рассчитывать на льготный кредит под 3% годовых на первоначальный взнос по ипотеке, а при рождении детей - на списание до 50% остатка займа, добавили в пресс-службе.