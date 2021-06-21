ДОМ.РФ передаст Союзу архитекторов России территорию вокруг усадьбы Суханово в Подмосковье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ передаст в безвозмездное пользование Союзу архитекторов России земельный участок на территории усадьбы Суханово в Подмосковье, год назад Союзу был передан сам историко-культурный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ

"ДОМ.РФ передаст в безвозмездное пользование Союзу архитекторов России (САР) земельный участок площадью 55,5 га на территории подмосковной усадьбы Суханово. Это позволит организации сохранить и обустроить парк с историческими зданиями", - отмечается в сообщении.

Усадьба Суханово включена в состав объектов культурного значения как памятник русского классицизма, говорит заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. "После передачи этой территории в пользование Союзу парковый комплекс должен получить новый импульс для развития", - считает он.

"Ранее усадьба являлась Домом творчества архитекторов. Наша цель - возобновить ее прежние, утраченные в 90-х годах, функции, вновь вернув территории прежний статус и прежнее назначение", - прокомментировал ТАСС президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. По его словам, планируется преобразовать территорию усадьбы в универсальную площадку для отдыха и образования. В частности, проводить во дворце фестивали, конкурсы, круглые столы, конференции <...>, а также использовать предусмотренный на участке гостиничный фонд.

Архитектурная тематика станет основополагающей для мероприятий, однако не исключается возможность использовать будущий Дом творчества для досуга жителей близлежащих районов, говорит Шумаков. "Мы намерены разработать необходимую серию мероприятий, которые позволят проводить свободное время на территории Суханово абсолютно всем желающим", - отмечает собеседник агентства.

В то же время предполагается провести реконструкцию усадьбы, придерживаясь архитектурной стилистики периода изначальных ее владельцев - князей Волконских. Отмечается, что за последние 30 лет территория вокруг усадьбы пришла в запустение. "Разумеется, любое предстоящее действие должно будет проходить этап согласования с Главным управлением культурного наследия Московской области. В силу того, что мы как архитекторы понимаем, что такое культурное наследие, как важно правильно с ним обращаться, мы к этому готовы и будем действовать строго в соответствии с законодательством", - сказал президент Союза архитекторов России.

Об усадьбе Суханово

С 1989 года территория подсобного хозяйства "Суханово" находилась в ведении Союза архитекторов СССР (Союз архитекторов России стал его преемником в 1992 году). После этого территория с комплексом зданий перешла государственному предприятию "Историко-культурный центр "Суханово", а 2000 году здания усадьбы Суханово без земельного участка и парка были переданы в безвозмездное пользование Союзу архитекторов.

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