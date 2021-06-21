Риелторы ожидают рост спроса до 5% при отмене налога c продажи жилья для семей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Освобождение от уплаты налога с продажи жилья семей с двумя и более детьми позитивно скажется на российском рынке недвижимости и может увеличить спрос на квартиры до 5%. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные в понедельник эксперты.

В субботу президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение года направят сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади. Как пояснил президент, сейчас при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и порой вырученной от сделки суммы не хватает для приобретения новой жилплощади.

Предложенная категория лиц - наиболее частые продавцы и покупатели жилья, рассказала информагентству генеральный директор риелторской компании VSN Realty Яна Глазунова. "Инициатива может дополнительно простимулировать спрос, учитывая, что с тем 30-процентным повышением цен, которое рынок пережил за первый год пандемии, доступность жилья значительно снизилась. Можно предположить, что при текущей конъюнктуре рынке спрос может вырасти на 3-5%", - сказала она, уточнив, что пока от уплаты налога на имущество освобождены пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников.

Мера позитивно скажется на рынке недвижимости, риелторы ожидают приток семейных покупателей, расширяющих жилплощадь в связи с рождением детей, сообщила ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. "Инициатива сделает более привлекательной покупку жилья на фоне тренда повышения ставок по ипотеке, а также пересмотра условий госпрограммы по льготной ипотеке с 1 июля 2021 года", - отметила эксперт.

Освобождение от налога упростит сделки для семей с детьми и позволит сэкономить на фоне быстрого роста цен, высказала мнение ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "К примеру, средняя квартира в Москве год назад продавалась за 11,07 млн рублей, а сейчас - за 12,37 млн. Если бы семья, которая приобрела квартиру год назад, решила бы ее продать по новой рыночной цене, то налог по ставке 13% пришлось бы платить с суммы 1,3 млн рублей (169 тыс. рублей)", - с казала она, уточнив, что размер налога зависит от дохода, который получил собственник при продаже недвижимости.

Существенная экономия в абсолютных цифрах будет только при активном росте рынка, прокомментировала, в свою очередь, председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Парадокс в том, что от налога не освободят просто так, а лишь в случае дальнейшего улучшения жилищных условий, то есть надо купить что-то новое по выросшим ценам. Ситуация напоминает сегодняшние доходы по депозитам, не приносящие дохода, а лишь частично спасающие капитал от инфляции. Но спасение от инфляции - тоже позитивная мера поддержки, особенно когда речь о семьях с детьми", - высказала мнение собеседница информагентства.

О налогах

По российскому налоговому законодательству дельта между стоимостью покупки и стоимостью продажи недвижимости облагается НДФЛ в размере 13%, если между сделками прошло менее пяти лет. При этом в зависимости от ситуации установлен минимальный срок владения недвижимостью. Если жилье получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника, по договору пожизненного содержания с иждивением или после приватизации, то срок составляет три года. Такой же срок установлен и для тех, у кого этот дом, квартира, комната - единственное жилье. В остальных случаях без уплаты налога получится продать недвижимость только через пять лет после ее приобретения. При этом региональные власти могут по своему усмотрению определять эти нормы.