Более 8 тыс. жителей Горно-Алтайска ожидают получения льготных участков

ТАСС, 21 июня. Льготные земельные участки могут предоставить в Майминском районе, близлежащем к центру Республики Алтай, Горно-Алтайску. Их получения в настоящее время ожидают более 8 тыс. человек, сообщил на расширенном заседании "Вопросы развития городских агломераций в Республике Алтай" в рамках Дней региона в Москве министр экономического развития Республики Алтай Вячеслав Тупикин.

Получения льготных земельных участков на территории Горно-Алтайска ожидают более 8 тыс. человек. Места для жителей могут быть предоставлены в Майминском районе Республики Алтай, сообщил на расширенном заседании "Вопросы развития городских агломераций в Республике Алтай" в рамках Дней региона в Москве министр экономического развития Республики Алтай Вячеслав Тупикин.

"Проблематика города Горно-Алтайска - это сложный рельеф. Город сегодня зажат горами практически, возможности точечной застройки исчерпаны. Возможности нагрузки существующей сети исчерпаны. Сегодня на очереди стоит более 8 тыс. человек на получение льготных земельных участков. Эта проблематика тоже достаточно тяжело расшивается", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Тупикина, Майминский район Республики Алтай на сегодняшний день располагает достаточными площадями для развития, в том числе комплексной застройки. Вопрос в данном случае состоит в том, как сделать так, чтобы муниципалитет мог исполнять свои обязательства по предоставлению земельных участков на территории другого муниципального образования, отметил министр.

Как отметил Тупикин, на протяжение последних лет в регионе затруднен подбор земельных участков по строительству новых объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных домов с полным подключением инженерных сетей. Создание агломераций позволит синхронизировать создание и развитие социально-инженерной инфраструктуры, а также обеспечит транспортную связность муниципальных образований, добавил он.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин принял решение направить поэтапно 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.