Объем выдачи семейной ипотеки в Сбербанке в 2021 году вырос в 2,3 раза

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем выдачи семейной ипотеки за первые пять месяцев 2021 года в Сбербанке вырос в 2,3 раза, до 47,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка во вторник.

"Объем выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в январе - мае 2021 года составил 47,7 млрд рублей - 13,3 тыс. кредитов. Показатель больше результата за аналогичный период 2020 года почти в 2,3 раза в суммарном выражении и в 1,8 раза в количественном", - говорится в сообщении.

По мнению вице-президента Сбербанка, директора дивизиона "ДомКлик" Николая Васева, рост объемов кредитования может быть связан с низкими ставками по семейной ипотеки. Стандартная ставка по программе от банка составляет 5,3%, а также от 5% - при электронной регистрации и от 0,1% - при субсидировании от застройщика.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

"Это сделает доступными льготные условия еще большему количеству российских семей и будет способствовать исполнению показателей национальных проектов "Жилье и городская среда", а также "Демография", - отметил Васев.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.