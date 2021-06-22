Эксперт: в России половина конкурсов на капремонт домов не состоялись из-за роста цен

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более половины конкурсов на капитальный ремонт многоквартирных домов не состоялись в России в первом полугодии. Это произошло из-за роста цен на строительные материалы, сообщил во вторник ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"НОСТРОЙ в первом полугодии фиксирует более 50% лотов по капремонту, которые не состоялись, а это значит, на конкурс не вышел ни один участник рынка. В еще более плачевном состоянии оказались строители, которые заключили контракты в конце прошлого года, где в стоимости контракта цена предусмотренных сметой строительных материалов существенно ниже сложившейся в настоящее время на рынке", - сказал Глушков.

В связи с этим Национальное объединение строителей предлагает дать региональным фондам капремонта и их подрядчикам право изменять стоимость контрактов из-за роста цен на строительные материалы более чем на 5%. Такие изменения предлагается внести в постановление правительства о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Инициатива была направлена в Минстрой России, отметил Глушков.

"Подрядчики на капитальном ремонте многоквартирных домов - это малые и средние предприятия, оборот которых не позволяет справиться даже с небольшим колебанием в стоимости ресурсов. Что же говорить в ситуации, когда некоторые ресурсы выросли на 100%, например, ремонт кровли с металлическим покрытием, где вырос в цене металл и древесина", - сказал президент НОСТРОЙ.

Ранее Росстат сообщил, что цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.