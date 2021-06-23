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Аналитики оценили, сколько ипотечных кредитов могут выдать российские банки в 2021 году

Общий объем выдачи может составить до 4,8 трлн рублей, отмечают в агентстве Национальные кредитные рейтинги

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские банки могут нарастить выдачи ипотеки в 2021 году до 4,6-4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. в 2020 году, говорится в аналитическом комментарии агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

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В начале июня программа льготной ипотеки была продлена для всех регионов РФ до 1 июля 2022 года. При этом условия программы были скорректированы. Ставка была увеличена до 7%, а предельная сумма кредита снижена до 3 млн рублей.

"Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6-4,8 трлн руб. по итогам текущего года против 4,4 трлн руб. в 2020 году", - говорится в материале.

Изменения льготной программы, по мнению аналитиков, замедлят рост выдач во второй половине года, однако спрос в рамках льготных программ останется достаточно высоким. Доля кредитов меньше 3 млн руб. в текущих новых выдачах составляет более 50%, по оценкам НКР, также спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жилье продолжат расти, хотя и медленнее.

По данным Банка России, в январе - апреле 2021 года российские банки выдали 1,7 трлн руб. ипотечных кредитов, что на две трети больше, чем за те же 4 месяца 2020 года, и вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Агентство оценивает объем майских выдач ипотеки на уровне не менее 450 млрд руб. "В июне, в преддверии снижения лимитов льготной ипотеки, мы ожидаем увеличения выдач до рекордных 600 млрд руб. В результате уже в первом полугодии, по прогнозу НКР, будет выдано не менее 2,7 трлн руб. ипотечных кредитов (+70% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в комментарии.

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