Девелопер "Эталон" построит в Петербурге малоэтажный ЖК с музеем и футбольным клубом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" планирует возвести жилой комплекс с максимальной высотой до пяти этажей в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В составе проекта появятся музейно-образовательный и спортивный комплексы, сообщила в среду компания.

"Проект предполагает возведение малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса с объектами коммерческой и социальной инфраструктуры, а также паркингом на 360 автомобилей. Ожидаемая реализуемая площадь проекта составит 145 тыс. кв. м, в том числе 97 тыс. кв. м жилой недвижимости", - говорится в сообщении.

Для этого "Эталон" приобрел земельный участок площадью 20,7 га в Пушкинском районе недалеко от Александровского и Екатерининского парков. До недавнего времени территорию занимал Александровский завод, в шаговой доступности находится исторический центр города Пушкин. Максимальная высотность жилых домов составит пять этажей, комплекс получит название Pushkin Village. Компания рассчитывает начать строительство в течение года, а завершить проект в 2025 году.

Как подчеркивает девелопер, представляющие историко-культурную ценность здания будут реконструированы, а в одном из них разместится музейно-образовательный комплекс. В составе жилого комплекса также появятся школа, два детских сада, детский футбольный клуб с собственной тренировочной базой и спортивный комплекс. В целом в Pushkin Village будет создано более 300 рабочих мест.

Кроме того, до конца 2021 года девелопер планирует купить еще несколько земельных участков в Санкт-Петербурге и Московском регионе. Средства на них были выручены после вторичного размещения ценных бумаг, благодаря которому "Эталон" ранее привлек более $150 млн.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Ранее застройщик отмечал, что размещение акций позволит приобрести жилые проекты площадью до 1 млн кв. м уже в этом году.