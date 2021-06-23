Пять жилых домов по реновации планируется ввести в Новой Москве в течение месяца

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство пяти жилых домов по программе реновации в Новой Москве планируется завершить в течение месяца. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"По реновации два жилых дома уже были введены в эксплуатацию. В ближайший месяц будет введено еще пять жилых домов. <…> Либо на конец первого полугодия, либо буквально в июле введем эти пять жилых домов. Туда переезжают жители Мосрентгена и еще небольшая часть других районов", - сказал Жидкин.

Всего в ТиНАО в программу реновации вошел 251 дом. Для строительства новых домов утверждено 13 стартовых площадок.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включены 5 174 дома - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. Новое жилье получат более 1 млн человек.