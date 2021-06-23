Минстрой не видит рисков для проектов благоустройства из-за роста цен на стройматериалы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минстрой исключил возможность срыва сроков реализации проектов благоустройства в России на фоне роста цен на строительные материалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Росстат информировал, что цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. С начала года рост цен достиг 12,07%.

"Минстроем России совместно с Минтрансом России, ФАУ "Главгосэкспертиза России" и Национальным объединением строителей на постоянной основе ведется мониторинг цен по 17 основным строительным материалам, в том числе металлоконструкций. На сегодняшний день для подавляющего большинства строящихся объектов благоустройства риски, связанные с реализацией, отсутствуют, и строительство объектов идет согласно графику", - отметили в пресс-службе.

При благоустройстве общественных пространств в основном используются плитка, материалы для асфальтирования и озеленения территорий, а не металл, цены на который за последнее время выросли больше всего, объяснили в ведомстве. При этом металлоконструкции в основном применяются в создании детских площадок, но не в многочисленных проектах.

В отличие от жилищного строительства для плоскостных элементов благоустройства используются другие материалы - гранит, щебень, глина, бетон, добавляет эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Он отмечает, что на конечную стоимость и сроки сдачи объектов благоустройства влияет дефицит рабочих-мигрантов. "Вместо них к работе могут активнее привлекаться студенты-стройотрядовцы, для которых сезонные работы не помешают учебному процессу", - считает собеседник агентства.

В Минстрое не планируют пересматривать контракты по проектам благоустройства и сроки их исполнения. "Большая часть закупочных процедур на благоустройство была проведена в текущем году и уже учитывала рост цен на стройматериалы", - говорят в пресс-службе. Также ведомство не получало информацию о дефиците стройматериалов для работ по благоустройству в регионах России.

О программе благоустройства

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Он входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. С 2017 по 2020 годы в России благоустроено более 83,2 тыс. территорий, включая 19,9 тыс. общественных пространств и 63,3 тыс. дворов.

В 2021 году планируется благоустроить более 10 тыс. территорий, в том числе дворов, парков, площадей, набережных и других общественных пространств. В настоящее время реализуется 229 проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. На сегодня по конкурсу появилось 171 общественное пространство, в том числе уже три проекта реализовано в этом году.

О ситуации с ценами на стройматериалы

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловался на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.