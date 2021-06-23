Совфед дал Фонду дольщиков право привлекать средства граждан без открытия счетов эскроу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков в целях более эффективного решения проблем пострадавших граждан. В частности, фонд получает право привлекать средства дольщиков без открытия счетов эскроу.

Закон наделяет федеральный фонд функциями технического заказчика для контроля за работой региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев. Фонд дольщиков также получит право на привлечение средств дольщиков без счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением для исключения злоупотреблений. В единой информационной системе жилищного строительства планируется создать личные кабинеты регионов, конкурсных управляющих и расширить перечень информации, которую необходимо размещать на платформе.

Кроме того, документ уточняет основания для исключения долгостроев из единого реестра проблемных объектов - это обеспечит достоверный учет домов, в которых есть обманутые дольщики и по которым необходимо принять решения о способе восстановления их прав. Также в случае законодательных ограничений для строительства на земельных участках, перешедших фонду дольщиков взамен выплаты гражданам возмещения, регионы будут вправе передавать фонду компенсационные земельные участки в аренду или безвозмездное пользование без конкурса.

У регионов также появится право решать вопрос о нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, которые приобретались гражданами для ведения предпринимательской деятельности, и передавать такие помещения в случае такой возможности.

Еще одна норма касается проблемных объектов, которые невозможно достроить или продать. Согласно закону, такой земельной участок должен быть благоустроен, либо на нем должно быть осуществлено альтернативное строительство. Закон также вносит изменения в работу единой информационной системы жилищного строительства, в которой будут отображаться все многоквартирные дома и все индивидуальное жилищное строительство, которое возводится в России, а не только те дома, где привлекаются средства граждан.