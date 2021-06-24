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Кабмин подготовит предложения по развитию доступной аренды жилья до конца года

Целью нацпроекта "Жилье и городская среда" является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство РФ до конца года планирует подготовить нормативную и законодательную базу для развития рынка доступной аренды жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

"Доступная аренда - это особая тема, по которой мы до конца года подготовим нормативную и законодательную базу. И точно внесем предложения и будем развивать арендное жилье", - сказал Хуснуллин.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Механизм обеспечения жильем граждан, которые имеют невысокий уровень доходов и не могут приобрести жилье в собственность, прорабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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