В России создадут институт пространственного развития

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Институт пространственного развития, который будет сопровождать градостроительное развитие агломераций, планируется создать в России, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Необходимо настроить систему управления агломерациями <…> Мы также при поддержке федерального уровня планируем создать институт пространственного развития, который будет сопровождать градостроительное развитие агломераций и опорных центров", - сказал он на семинар-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов с участием руководителей регионов.

Хуснуллин пояснил, что в России необходимо изменить подходы к управлению пространством, перейти к активной политике развития территорий. "Глобальный мировой тренд - агломерации. В России, по разным оценкам, формируется порядка 40 агломераций. Из них передовым, научным, инновационным потенциалом обладают 27 агломераций", - уточнил он.

Генеральные планы развития территорий между соседними субъектами в РФ не согласованы, добавил вице-премьер. "Наша задача - сделать единую среду качественной жизни независимо от административных границ", - пояснил он.