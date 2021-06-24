Кабмин разрабатывает новые меры по решению проблемы аварийного жилья в России

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство России готовит новые меры по решению проблемы аварийного жилья в стране. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"По КРТ [комплексному развитию территорий] мы еще готовим целый ряд решений, по аварийному жилью мы тоже готовим решения", - сказал Хуснуллин на семинар-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов с участием руководителей регионов.

Он добавил, что шесть регионов в 2021 году завершат прежние программы по расселению аварийного жилья.

Ранее Хуснуллин сообщал, что почти 60 тыс. россиян переселены из аварийного жилья с начала 2021 года, общая площадь расселенного жилья составила более 1 млн кв. м. Он отмечал, что план 2021 года уже выполнен наполовину.

Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, план расселения из аварийного жилья на территории России выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах.