Минстрой предложил расширить право пересмотра цен на госконтракты по строительству

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минстрой предложил расширить возможность пересматривать цены на государственные контракты по строительству из-за удорожания стройматериалов, сообщила в четверг директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства министерства Ирина Тютьмина.

Минстрой, Минфин и ФАС 10 июня направили в регионы совместное письмо с разъяснениями о том, что, согласно закону о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ), цены госконтрактов могут быть изменены, если возникли независящие от сторон обстоятельства. Как говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС, к таким обстоятельствам, в том числе, может быть отнесен рост цен на строительные материалы. Речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года, и цена которых составляет не менее 100 млн рублей.

"Минстрой России уже подготовил проект изменений в постановление правительства, где установлен критерий в 100 млн рублей. Вместо 100 млн рублей мы предлагаем установить 15 млн рублей", - сказала Тютьмина на заседании комиссии по ценообразованию в строительстве Общественного совета при Минстрое России и комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Представитель Минстроя добавила, что доля госконтрактов стоимостью менее 100 млн рублей и продолжительностью строительства более года составляет почти 70% на федеральном и региональном уровнях и 79% - на муниципальном.

Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков сообщил ТАСС, что совместное письмо Минфина, Минстроя и ФАС дало государственным и муниципальным заказчикам четкий сигнал, что изменение цены допустимо, однако полностью решить проблему роста стоимости строительных материалов с помощью этого письма не получится. Так, по словам эксперта, более 90% госконтрактов в России не подходят под условия действующего законодательства в части изменения их цены.

Цены на стройматериалы

Необходимость в пересмотре цен уже заключенных государственных контрактов по строительству возникла из-за удорожания стройматериалов в России. По данным Росстата, цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% - по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

На заседании правительства 24 июня Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Премьер-министр Михаил Мишустин со своей стороны поручил срочно внести в кабмин проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию.