Хуснуллин предложил привлекать в строительную отрасль неработающих пенсионеров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил привлекать неработающих пенсионеров в строительную отрасль.

"Я прошу на трудовые ресурсы обратить особое внимание. Это и обучение, и привлечение, и мобилизация где-то неработающих пенсионеров на какие-то вопросы. Я могу по своему опыту сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Союза собирали проектировщиков, которые в том числе уже были на пенсии, знали, как нужно делать", - сказал Хуснуллин на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Также до 2024 года для работы в сферу строительства в России необходимо привлечь порядка 5 млн иностранных специалистов разного уровня квалификации, в том числе из стран ЕАЭС, отметил вице-премьер. В то же время до 2030 года ставится задача увеличить возможность для маятниковой миграции в агломерациях более чем для 10 млн человек.