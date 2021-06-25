Эксперт сообщил, что рост цен в РФ на стройматериалы затрудняет работу с эскроу-счетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Рост цен на стройматериалы привел к сложностям в работе с проектами, которые финансируются через эскроу-счета, сообщил ТАСС гендиректор компании Prinzip, член президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Геннадий Черных.

"Ситуация сейчас осложняется еще и тем, что мы уже больше года работаем через эскроу-счета - это проектное финансирование. Банк согласовывает нам бюджет строительства на старте и спрогнозировать, как изменится цена материала мы не можем из-за постоянного роста. Соответственно и для нас, и для банка - это огромный риск", - сказал он, уточнив, что если динамика цен не изменится по году, то прирост может составить до 100% по основным материалам.

Член совета СОСПП Сергей Козлов добавил, что, согласно анализу, цены в основном растут по рыночным причинам - оживление экономики после пандемии, рост спроса на внутреннем рынке.

Компания Prinzip - застройщик, который базируется и реализует большинство проектов в Екатеринбурге, Петербурге и Вене. Объем текущего строительства - более 300 тыс. кв. м.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловался на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей. В дело включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства хранятся на счетах эскроу, строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. С 2023 года все договоры долевого участия должны регистрироваться по счетам эскроу.